Украинка Могучих опять оказалась на одном фото с Ласицкене

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих вновь оказалась на одной фотографии с олимпийской чемпионкой в соответствующем виде, россиянкой Марией Ласицкене. Снимок сделан после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.