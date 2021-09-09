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Украинка Ярослава Могучих опять оказалась на одном фото с Марией Ласицкене

Чемпионат.com
1 минуту назад

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих вновь оказалась на одной фотографии с олимпийской чемпионкой в соответствующем виде, россиянкой Марией Ласицкене. Снимок сделан после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария).

Украинка Могучих опять оказалась на одном фото с Ласицкене
Фото: ReutersReuters

На фото Могучих стоит справа, Ласицкене — в центре.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» австралийской легкоатлетки Элинор Паттерсон.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) россиянка Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, а Могучих – бронзу. После окончания соревнований спортсменки по традиции сфотографировались вместе. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,
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