Магучих вновь сфотографировалась с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с россиянкой Ласицкене, несмотря на травлю

Фото: Reuters Reuters

Легкоатлетка из Украины Ярослава Магучих и россиянка Мария Ласицкене вновь сфотографировались вместе, несмотря на то, что за предыдущую совместную фотографию украинская спортсмена подверглась травле у себя в стране.

Фото опубликовала в Instagram австралийская спортсменка Элеанор Паттерсон. На снимке кроме Магучих, Ласицкене и Паттерсон также Никола Макдермотт (Австралия), Ирина Геращенко (Украина) и Камила Личвинко (Польша) после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

«Это было феноменально наблюдать за этими женщинами. Это был не мой день если слегка придраться. Тем не менее, это конец моего сезона и время немного расслабиться», - написала под серией снимков Паттерсон.

Ранее в Минобороны Украины пообещали провести беседу с Магучих после того, как она опубликована на своей странице в соцсети фото с Ласицкене. Как пояснили в ВСУ, украинские спортсмены «должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность".

Ласицкене выиграла соревнования по прыжкам в высоту на Олимпийских играх в Токио. Второй была Никола Макдермотт, Магучих досталась «бронза».