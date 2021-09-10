Магучих эмоционально прокомментировала фото с Ласицкене

«Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», — написала Магучих в своём Instagram.