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Магучих эмоционально ответила журналистам про фото с Ласицкене

RT на русском
1 час назад

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, украинка Ярослава Магучих прокомментировала новую фотографию с олимпийской чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене.

Магучих эмоционально прокомментировала фото с Ласицкене
Фото: InstagramInstagram

«Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», — написала Магучих в своём Instagram.

Легкоатлетки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Напомним, что Магучих и Ласицкене сфотографировались на Олимпиаде в Токио. Украинка завоевала бронзу, а россиянка — золото.

Легкая атлетика,Камила Лицвинко,Мария Ласицкене,
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