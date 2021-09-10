«Не пишите мне гадости!»: Магучих ответила на критику украинцев за фото с Ласицкене

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих оправдалась за второе совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Девушка подчеркнула, что на снимке ее обнимает вовсе не олимпийская чемпионка из России, а австралийка Никола Макдермотт. Однако это не спасло Магучих от жесткой критики соотечественников. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил «Газете.Ru», что эта ситуация ненормальна, и призвал украинцев поддержать свою спортсменку вместо того, чтобы запугивать.

Фото: eleanorpatterson/Instagram eleanorpatterson/Instagram

Скандал разгорелся после того, как польская прыгунья в высоту Камила Лицвинко выложила на своей странице в Instagram совместное фото с другими спортсменками, включая Ласицкене, Магучих и еще одну украинку Ирину Геращенко. Ласицкене и Магучих позировали рядом, более того, на снимке казалось, что россиянка обнимает 19-летнюю уроженку Днепра. Этого оказалось достаточно, чтобы комментарии взорвались негативом.

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"Почему наши спортсменки такие отборные идиотки?", "В первый раз это была ошибка. А сейчас что это? Разве не сознательное действие?", "Вы осознаете, какую именно картину показываете мировому сообществу? Вы отрицаете войну на востоке Украины? Вы поддерживаете Россию? Вам совершенно безразлично на всех убитых русскими наемниками украинских солдат? Таким образом вы подставляете Украину", - писали украинские пользователи, чьи комментарии приводит Sport24.

В данный момент Лицвинко закрыла комментарии к этому посту – вполне возможно, увиденное привело ее в ужас. Депутат Госдумы, член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с "Газетой.Ru" поддержал Магучих и призвал украинцев гордиться ею, а не запугивать.

Также парламентарий подчеркнул, что украинские власти должны гарантировать безопасность своей бронзовой призерки Олимпийских игр – 2020.

"Я уверен, что и Национальный олимпийский комитет Украины, и правительство обязаны обеспечить безопасность своих спортсменов. Что такого сделала Магучих? Она сфотографировалась с российской коллегой, с которой она боролась, стала одной из победительниц, завоевав бронзу. Наоборот, надо ею гордиться и поддерживать ее всячески, она была в двух шагах от золотой медали. А вместо этого начинаются козни. Мы поддерживаем спортсменов. Она не сделала ничего плохого, даже несмотря на непростые времена между нашими государствами. Они обязаны оставить в покое девушку, ею нужно гордиться и славить ее", — отметил депутат.

Также Свищев отметил, что подобные инциденты случались и раньше, но выразил удовлетворение тем, что лишь небольшая часть украинского общества настроена столь радикально.

"Нам легко рассуждать о другой стране с совершенно другими нравами и положением, в котором оказываются в том числе спортсмены — когда мы видим гонения в адрес атлетов, которые либо проявляют лояльность к российским коллегам, либо в той или иной мере показывают участие на фотографиях, в компаниях, в соцсетях. Определенная часть украинского общества — слава богу, что небольшая, — агрессивно настроена ко всему, что связано с Россией. И на ком они выплескивают ненависть и негодование? На тех ребятах, которые пропагандируют, что спорт должен быть в нашей жизни историей, совершенно свободной от политики. Пытаются в это втянуть заслуженных спортсменов. Сейчас эта история произошла. Мы также помним Александра Усика и еще нескольких ребят, которые проявляли свою позицию. Против них начинают гонения, разжигают межнациональную рознь, пытаются столкнуть два братских государства между собой. Мы еще раз заявляем о том, что трогать и наших спортсменов, и других никто не имеет права — а тем более запугивать", — подытожил депутат.

Сама Магучих уже объяснилась за второе фото с Ласицкене, однако сделала это отнюдь не так вежливо, как в случае с первым снимком. Напомним, тогда девушки сфотографировались в обнимку после завершения своего турнира на Играх в Токио. Вскоре Магучих вызвали в Минобороны Украины на разговор, а потом она написала пост, в котором раскаялась за содеянное и отметила, что "враг готов на все".

Теперь 19-летняя легкоатлетка высказала свое мнение в гораздо более жесткой форме и выразила раздражение тем, что ее попрекают совместным фото с россиянкой.