Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что подала документы на получение польского гражданства, чтобы выступать за эту страну на соревнованиях.

«Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее начать выступать за Польшу», – заявила Тимановская в интервью газете Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства Белоруссиии. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.