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Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых. Его мировой рекорд держится 35 лет

Чемпионат.comиещё 2
1 час назад

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

Умер советский легкоатлет Юрий Седых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Глубоко скорбим о потере Юрия Седых. Выдающийся двукратный олимпийский чемпион, чей фантастический мировой рекорд в метании молота всё ещё не побит», — написал Бубка в своём «твиттере».

Юрий Седых — победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года. Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трёхкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота: 86,74 м. Его до сих пор не побили.

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