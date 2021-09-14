Умер советский легкоатлет Юрий Седых

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, олимпийский чемпион в прыжках с шестом Сергей Бубка.

Юрий Седых — победитель Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, также в его активе серебряная награда Игр 1988 года. Помимо этого, у него одна золотая и одна серебряная медали чемпионатов мира. Он также является трёхкратным чемпионом Европы. В 1986 году Седых установил мировой рекорд в метании молота: 86,74 м. Его до сих пор не побили.