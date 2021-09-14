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Вскрытие допинг-пробы Б британского призёра Олимпиады-2020 подтвердило наличие допинга

Чемпионат.comиещё 3
1 час назад

Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило наличие в допинг-пробе Б британского легкоатлета Чиджинду Уджа запрещённых веществ, в частности, остарина и S-23.

Британского призера ОИ-2020 поймали на допинге
Фото: RICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGESRICHARD HEATHCOTE/GETTY IMAGES

Напомним, 27-летний Уджа входил в мужскую команду Великобритании в эстафете 4х100 метров, которая в начале августа завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония).

Отмечается, что дело британца 8 сентября было передано в CAS, который рассмотрит вопрос об аннулировании результатов эстафетной четвёрки Великобритании на Играх в Токио. Согласно регламенту CAS, «если спортсмен, совершивший нарушение антидопинговых правил, участвовал в соревнованиях в составе эстафетной команды, эстафетная команда автоматически дисквалифицируется с соревнований со всеми вытекающими для неё последствиями». Самому спринтеру грозит отстранение на четыре года.

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