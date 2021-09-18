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Мария Ласицкене: когда приехала на родину, поняла, как чувствуют себя Киркоров и Басков

Чемпионат.comиещё 1
3 часа назад

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене поделилась впечатлениями от поездки на родину, в Кабардино-Балкарию, где ей вручили высшую государственную награду – орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», а также подарили квартиру.

Ласицкене: поняла, как чувствуют себя Басков и Киркоров
Фото: ReutersReuters

«Когда приехала в Кабардино-Балкарию, поняла, как чувствуют себя Филипп Киркоров и Николай Басков, когда их разрывает толпа. Меня как будто несли. Я просто текла по течению, но это было так круто, потому что пришли маленькие дети, чтобы посмотреть на настоящую золотую олимпийскую медаль. Меня встретили как героя. Школу, в которой я начинала, в которой были первые слёзы и первые радости, назвали в мою честь», — сказала Ласицкене на шоу «Вечерний Ургант».

Легкая атлетика,Мария Ласицкене,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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