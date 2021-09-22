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Россия покрыла убытки Всемирной легкоатлетической ассоциации

Lenta.ru
21 минуту назад

Международный олимпийский комитет (МОК) предоставил Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) займ в размере 7,5 миллионов долларов. Об этом сообщает Inside the Games.

Россия покрыла убытки Всемирной легкоатлетической ассоциации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, два года подряд World Athletics демонстрировала миллионные убытки, однако в 2020-м World Athletics добилась прибыли в 2,1 миллиона долларов. Это произошло благодаря выплатам от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые составили около 15 процентов годового дохода ассоциации и покрыли ее убытки.

В июле прошлого года совет World Athletics обещал исключить ВФЛА из числа членов организации, если российская сторона не оплатит штраф в размере шести миллионов долларов за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. В этом случае отечественных легкоатлетов пообещали лишить возможности выступать под нейтральным флагом.

В 2015 году World Athletics приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Из-за этого россияне могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статус

Легкая атлетика,Даниил Лысенко,
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