Дисквалифицированный за допинг россиянин попался на распространении наркотиков

Известный легкоатлет Александр Хютте был взят полицейскими в Санкт-Петербурге при закладке мефедрона. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Следует отметить, что бегун ранее получил дисквалификацию за допинг и сдал своих партнеров по сборной антидопинговым комиссарам.
Как уточняет канал, 33-летний Хютте был задержан на Планерной с пакетом порошка в кроссовке. При этом он выглядел нездоровым и у него была невнятная речь. Полицейским он сразу рассказала, что и как именно заказал в интернете.
Ранее Хютте подавал большие надежды, он одерживал победы в чемпионатах России и Европы на коротких дистанциях.
Но его карьере пришел конец в мае 2015-го, когда он получил допинговый бан сроком на четыре года. Тогда, чтобы уменьшить срок, он стал информатором Международной федерации легкой атлетики, рассказав о коллегах по команде, которые тоже принимали запрещенные препараты. Спорт на этом для Александра Хютте закончился — в последние годы он работал пожарным.