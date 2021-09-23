Дисквалифицированный за допинг россиянин попался на распространении наркотиков

Известный легкоатлет Александр Хютте был взят полицейскими в Санкт-Петербурге при закладке мефедрона. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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Следует отметить, что бегун ранее получил дисквалификацию за допинг и сдал своих партнеров по сборной антидопинговым комиссарам.

Как уточняет канал, 33-летний Хютте был задержан на Планерной с пакетом порошка в кроссовке. При этом он выглядел нездоровым и у него была невнятная речь. Полицейским он сразу рассказала, что и как именно заказал в интернете.

Ранее Хютте подавал большие надежды, он одерживал победы в чемпионатах России и Европы на коротких дистанциях.