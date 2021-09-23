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Дисквалифицированный за допинг россиянин попался на распространении наркотиков

Анна Безрукова
3 часа назад

Известный легкоатлет Александр Хютте был взят полицейскими в Санкт-Петербурге при закладке мефедрона. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Дисквалифицированный за допинг россиянин попался на распространении наркотиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следует отметить, что бегун ранее получил дисквалификацию за допинг и сдал своих партнеров по сборной антидопинговым комиссарам.

Как уточняет канал, 33-летний Хютте был задержан на Планерной с пакетом порошка в кроссовке. При этом он выглядел нездоровым и у него была невнятная речь. Полицейским он сразу рассказала, что и как именно заказал в интернете.

Ранее Хютте подавал большие надежды, он одерживал победы в чемпионатах России и Европы на коротких дистанциях.

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Но его карьере пришел конец в мае 2015-го, когда он получил допинговый бан сроком на четыре года. Тогда, чтобы уменьшить срок, он стал информатором Международной федерации легкой атлетики, рассказав о коллегах по команде, которые тоже принимали запрещенные препараты. Спорт на этом для Александра Хютте закончился — в последние годы он работал пожарным.

Легкая атлетика,Александр Хютте,Всемирное антидопинговое агентство,
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