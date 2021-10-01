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Триатлониста Турбаевского дисквалифицировали на четыре года за допинг

ТАСС
21 минуту назад

Российский триатлонист Владимир Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

Российского триатлониста наказали за допинг
Фото: ТАССТАСС

27 августа World Triathlon на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранил Турбаевского от выступлений на неопределенный срок. Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года были аннулированы.

Турбаевскому 38 лет, он является чемпионом мира 2007 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2017 - эстафета).

В четверг за аналогичные нарушения на три года были дисквалифицированы участник Олимпийских игр в Токио российский триатлонист Игорь Полянский и Александр Брюханков.

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