Российского триатлониста наказали за допинг

Российский триатлонист Владимир Турбаевский дисквалифицирован на четыре года за употребление эритропоэтина. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon).

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27 августа World Triathlon на основании решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранил Турбаевского от выступлений на неопределенный срок. Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года были аннулированы.

Турбаевскому 38 лет, он является чемпионом мира 2007 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2017 - эстафета).