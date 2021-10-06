Похоже на сговор. Кабаева о недопуске сборной России на соревнования в Израиле

Недавно израильские СМИ объяснили недопуск сборной России 16-17 июля на «Гран-при Израиля» эпидемиологическими ограничениями. «Спорт-экспресс» в связи с этим обратился за комментарием к председателю совета директоров «СЭ» и олимпийской чемпионке по художественной гимнастике Алине Кабаевой.
«Проведение соревнований в Израиле, где в отсутствии лидера — сборной России — израильская спортсменка завоевала все пять золотых медалей, смотрится как сговор и подготовка к заранее организованному судейству на самой Олимпиаде», — приводятся в материале ее слова.
По словам Кабаевой, подобные подозрения не возникли бы, если бы всех участников изначально поставили в равные условия — «в случае невозможности участия кого-то по каким бы то ни было причинам «Гран-при» или саму олимпиаду нужно было бы отменять».
«И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал. То, что я сказала, — это только мои предположения», — добавила Кабаева.
Олимпийская чемпионка выразила надежду, что Федерация художественной гимнастики России обратится по данному вопросу в суд.
«Кстати говоря, 16-17 июля, во время «Гран-при» в Израиле, на который под предлогом сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в России наша сборная не была допущена, положение с эпидемией у нас было не хуже, чем у некоторых других стран-участниц, приглашенных на соревнования», — заключила Кабаева.