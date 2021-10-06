Похоже на сговор. Кабаева о недопуске сборной России на соревнования в Израиле

«И в Токио все могло бы проскочить незаметно, если бы не досадная, грубейшая ошибка самой израильской спортсменки — она уронила предмет. Но подготовленную и запущенную машину судейства, судя по всему, организаторы этой акции остановить уже не смогли или просто не захотели. В результате — скандал. То, что я сказала, — это только мои предположения», — добавила Кабаева.