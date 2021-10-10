«Думаю, что это ошибка». Что означает для России последнее решение WADA

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение одобрить рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения Московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов. Отсутствие аккредитации у лаборатории никак не повлияет на выступление российских атлетов на международной арене.

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Московская антидопинговая лаборатория была уведомлена о решении Исполкома WADA об отзыве разрешения выполнять анализ проб крови. Теперь организация не имеет права выполнять работу, которая связана с любыми антидопинговыми анализами. При этом обжаловать решение московская организация может в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня с момента его получения.

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Аккредитация была отозвана из-за "несоответствия Международному стандарту для лабораторий (ISL) и его кодексу этики". Таким образом, российские специалисты теперь не смогут брать анализы крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, что было позволено с 2016 года, когда лицензию лаборатории частично восстановили после допингового скандала, возникшего в 2015 году после публикации докладов Всемирного антидопингового агентства о массовом сокрытии употребления запрещенных веществ российскими спортсменами.

Разрешение на подобный анализ было дано лаборатории потому, что практически не требует участия человека - он проводится на одобренных WADA и специально откалиброванных приборах. При этом для Российского антидопингового агентства это решение ничего не меняет - по большей части, пробы спортсменов анализировались организацией в лаборатории Гента еще с тех пор, как в 2019 году пробы атлетов перестали поступать в Московскую лабораторию.

Это было сделано с целью того, чтобы избежать лишних вопросов о "чистоте" спортсменов". Таким образом, право анализа крови у лаборатории юридически отозвано только сейчас, а пресс-релиз WADA стал официальным уведомлением об этом шаге. Событие никак не должно повлиять на ближайший крупный турнир - зимние Олимпийские игры в Пекине, которые состоятся в 2022 году.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал информацию о последнем решении WADA.

"Это, конечно, странно. У нас лаборатория давным-давно не аккредитована и отозвана. Я не совсем понимаю, откуда эта информация. Мы все допинг-пробы доставляем за границу и с московской лабораторией у нас только взаимодействие в контексте хранения проб. Мы ничего не анализируем ни в коем случае, потому что у нас фактически лаборатории московские — это хранилище и больше ничего. Я думаю, что это какая-то ошибка", — приводит слова Буханова "Матч ТВ".

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев отметил, что Российское антидопинговое агентство давно приостановлено в правах. Он подчеркнул, что необходимо выстраивать отношения с WADA, поскольку без этого ничего не возможно.

"К сожалению, сейчас официально отозвали аккредитацию у Московской лаборатории. Новое руководство РУСАДА не справилось с налаживанием отношений с WADA — это плохо. Мы все надеялись, что российский спорт будет представлен в международной семье. Думаю, РУСАДА будет оспаривать эти вопросы. РУСАДА и федерации многое сделали по антидопинговой работе, совершенствуется российское законодательство по этим вопросам. Вероятно, этого недостаточно. Остается только работать дальше", - приводит слова Свищева Sport24.

Приостановление деятельности лаборатории

Деятельность московской лаборатории уже была временно приостановлена – в январе 2020 года. Тогда организации запретили выполнять какую-либо работу по анализу образцов крови, связанных с программой биологического паспорта спортсмена.

"В течение периода отстранения образцы, собранные ранее, могут быть проанализированы в Московской лаборатории – лаборатории необходимо будет связаться с советующими органами тестирования, чтобы определить, есть ли необходимость переправить пробы для биологических паспортов в другую лабораторию, аккредитованную WADA, для дальнейших исследований", - было указано в пресс-релизе международной организации в 2020 году.

В первую очередь, это связано было с решением Всемирного антидопингового агентства лишить статуса Российского антидопинговое агентство (РУСАДА) в связи с расхождением баз данных в московской лаборатории с 2013 по 2015 год.

Допинговый скандал в российском спорте

Осенью 2015 года в российском спорте вспыхнул крупных допинговый скандал после того, как WADA опубликовало отчет, в котором обвинило Российское антидопинговое агентство в массовом сокрытии применения российскими атлетами запрещенных веществ. Сообщалось, что российская организация заранее сообщала спортсменам о допинг-тестах, а также скрывала факт пропуска атлетом сдачи анализов. На основании проведенного расследования WADA, в том числе, рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (тогда организация сокращалась ИААФ) отстранить Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), лишить лицензии московскую лабораторию и отстранить российских легкоатлетов от соревнований под эгидой международной федерации. Атлеты до сих пор могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Спустя несколько лет, в декабре 2019 года, Исполком WADA принял рекомендацию комитета по соответствию и отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российская сторона подала апелляцию на такое решение в Спортивный арбитражный суд, который сократил срок наказания до двух лет.