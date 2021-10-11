Ласицкене признали лучшей легкоатлеткой сентября в Европе

Европейская легкоатлетическая ассоциация признала российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене лучшей легкоатлеткой сентября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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3 сентября россиянка стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, а спустя пять дней выиграла финал Бриллиантовой лиги. 12 сентября она одержала победу на турнире в Берлине.

Среди мужчин лучшим стал олимпийский чемпион и действующий мировой рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, который также победил на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе и в финале соревнований.