Россиянка Мельникова взяла золото ЧМ по спортивной гимнастике

Российская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала первое с 2010 года золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Девушка стала чемпионкой в личном многоборье. Об этом сообщает ТАСС.

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Серебряной и бронзовой призерами стали гимнастки из США Лин Вонг и Кайла ди Челло, набравшие 56,340 и 54,566 балла соответственно. Им уступила еще одна российская спортсменка Владислава Уразова, заняв четвертое место с 53,598 балла.

Последний раз представительница России побеждала в мировом первенстве в женском многоборье в 2010 году, тогда звание чемпионки мира в этой дисциплине завоевала Алия Мустафина.

Мельниковой 21 год, на Олимпиаде-2020 в Токио она стала чемпионкой в командных соревнованиях, а также бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях. Кроме того, спортсменка завоевала серебро Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро в командных соревнованиях. На ее счету четыре золотые медали чемпионатов Европы, два серебра и две бронзы чемпионатов мира.

Мельникова также примет участие во всех четырех финалах на отдельных снарядах: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения.