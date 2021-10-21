«Мы с Линой всегда нормально общались». История противостояния сестёр Авериных и Ашрам

Израильская гимнастка несколько раз обыгрывала россиянок до Олимпиады в Токио.

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Скандальный финал Олимпиады-2020, в котором Дина Аверина проиграла Линой Ашрам, был лишь кульминацией сражения гимнасток из России и Израиля. Линой на самом деле уже много лет пыталась обыграть россиянок, но об их противостоянии мало кто говорил всерьёз.

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А ведь по ходу олимпийского цикла израильская гимнастка сокращала своё отставание от Авериных. И ей даже удавалось побеждать россиянок в отдельных упражнениях.

Так была ли победа сенсацией? И чего ждать от противостояния в следующем олимпийском цикле, который, по сути, начинается с чемпионата мира в Японии?

Многолетнее превосходство Авериных

Опасность для Авериных в Линой Ашрам видели немногие. Дина и Арина Аверины на протяжении всего олимпийского цикла регулярно доказывали, что именно они сильнейшие в мире, и если они принимают участие в соревнованиях, то в личном многоборье все их соперницы могут разыграть между собой только третье место.

Сказать, что все три последних чемпионата мира израильтянка наступала на пятки Авериным, тоже нельзя. Да, она регулярно попадала в тройку сильнейших по итогам индивидуального многоборья и по количеству баллов серьёзно опережала спортсменок, занимавших четвёртые места.

Однако внушительное отставание отделяло Ашрам и от россиянок. В 2017-м Линой заняла третье место и проиграла победительнице чемпионата Дине Авериной больше пяти баллов! В 2018 и 2019 годах Ашрам уступила Дине 1,75 и 1,7 балла соответственно. Не пропасть, но приличный разрыв.

Но вот в финалах отдельных упражнений между Ашрам и Авериными порой кипела серьёзная борьба. Например, на Европейских играх – 2019 израильтянке удалось дважды обойти россиянок. Тогда Ашрам взяла две золотые медали: в упражнениях с мячом и булавами.

Подняться на пьедестал выше россиянок в 2019 году ей удалось и на World Challenge Cup. Тогда Ашрам выиграла золото в упражнениях с обручем. Так что сказать, что Линой на Олимпиаде появилась из ниоткуда, нельзя. Аверины знали о существовании конкурентки.

«Новые правила удобны израильтянке»

С каждым годом результаты Ашрам улучшались, и её отставание от Авериных на соревнованиях уменьшалось. Хотя всерьёз почти никто не мог предположить, что Ашрам сделает рывок на Олимпийских играх в Токио и сможет опередить сразу обеих Авериных.

Впрочем, козырем израильтянки была новая система оценивания выступлений гимнасток, введение которой явно пошло на пользу спортсменке из Израиля. Об этом ещё за два года до Игр-2020 говорила Яна Кудрявцева, серебряный призёр Олимпиады-2016.

«В сборной Украины всегда были красивые длинноногие девушки. Их лидер Влада Никольченко именно такая. С ногами такой длины тяжело выступать и показывать высокую сложность. Им действительно сложно с новыми правилами, у них медленная, красивая гимнастика прежних лет с потрясающими перекатами. Возможно, когда-то что-то изменится. А вот кому удобны новые правила, так это израильтянке Линой Ашрам – невысокой, шустрой. У неё очень сложные программы, которые она легко выполняет», – рассказывала Яна Кудрявцева.

«Всегда поздравляли друг друга с праздниками»

Вообще, Аверины и Ашрам регулярно встречаются на международных соревнованиях с 2014 года. Спортсменки вместе принимали участие ещё в международном турнире по художественной гимнастике «Гран-при Москва — 2014» среди юниорок. Тогда Дина и Арина Аверины заняли второе и третье место в индивидуальном многоборье. Линой стала только девятой.

Уже после Олимпиады в Токио Дина Аверина рассказала об отношениях с израильской гимнасткой:

«Мы с Линой всегда общались на соревнованиях и поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Мы нормально общались, когда шли на пресс-конференцию и ждали допинг-контроль уже после выступлений в Токио», – рассказывала Дина в интервью «Матч ТВ».

«Линой хотела закончить на мажорной ноте»

К сожалению, пока история противостояний Авериных и Ашрам прерывается на Олимпиаде в Токио, где израильтянке впервые удалось обыграть Дину и Арину в индивидуальном многоборье. На чемпионате мира по художественной гимнастике – 2021, который пройдёт спустя два месяца после Олимпиады, Линой Ашрам, как и вся сборная Израиля, не выступит.

Увидят ли зрители продолжение яркой дуэли? Трудно сказать. Если сёстры Аверины вроде бы готовы тренироваться до Парижа-2024, то Ашрам пока не делала заявлений о возможном продолжении или завершении спортивной карьеры. Однако её личный тренер Елена Копыленко не думает, что Ашрам продолжит выступать на профессиональном уровне:

«Насколько я знаю, Линой хотела закончить её на мажорной ноте. Думаю, что выше олимпийского золота ничего быть не может. Не думаю, что она захочет выступать дальше, понимая: любая потеря предмета будет смаковаться всеми», – приводит слова Копыленко «РИА Новости Спорт».