Российский гимнаст Климентьев завоевал бронзу ЧМ

Россиянин Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Российский спортсмен за свое выступление получил от судей 14,833 балла. Точно такой же результат продемонстрировал итальянец Сальваторе Мареска, которому вручат вторую бронзу.

Золотую медаль завоевал Лань Синюй из Китая, который набрал 15,200 балла. Серебро досталось еще одному представителю Италии Марко Лодадио (14,866). Для 20-летнего Климентьева медаль чемпионата мира стала первой в карьере. Он также два раза побеждал на первенствах Европы.