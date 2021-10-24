У российской гимнастки отобрали золото ЧМ-2021. В чем виновата Мельникова?

Россиянка уже праздновала победу, но арбитры пересчитали оценки и поставили на первое место японку, объявившую об уходе из спорта.
Абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова выиграла вторую золотую медаль на чемпионате мира в японском Китакюсю. Она победила в вольных упражнениях и готовилась праздновать победу. Но после пересмотра оценок на первом месте оказалась… японка Маи Мураками, для которой это был последний в карьере выход на гимнастический ковёр.
Судьи нагло отобрали золото у нашей спортсменки, отказавшись даже рассматривать протест. Это что такое вообще? Чем провинилась российская гимнастка?
Мельникова очень красиво попрощалась с чемпионатом мира – 2021. После победы в личном многоборье, которое по расписанию стояло первым, Ангелина показала шикарную комбинацию и в вольных упражнениях, которыми закрывалась женская часть турнира. Но после выставления оценок россиянка была, мягко говоря, удивлена тем, что судьи снизили базовую сложность её программы с 5,9 до 5,6 балла.
За своё выступление Мельникова получила 14,000 балла. И она лидировала до тех пор, пока на ковёр не вышла японка Маи Мураками, ещё до старта чемпионата мира объявившая о том, что для неё ЧМ-2021 будет последним турниром в карьере. Японка показала свою комбинацию – возможно, более грамотно скомпонованную и сбалансированную, но не такую сложную. И получила 13,966 балла после довольно длительной задержки со стороны судей.
Зрители на трибунах дружно выразили недовольство и разочарование, потому что хотели увидеть, как их любимица уходит из спорта в ранге чемпионки мира. Японская команда тут же подала протест, после рассмотрения которого судьи повысили Мураками оценку на 0,1 балла. И теперь уже она чемпионка мира!
Красиво, не правда ли? Шикарное завершение карьеры. К самой Маи Мураками никаких претензий. Она сделала всё, что могла. Впрочем, и судьи тоже.
Российская команда тоже подала протест на оценку Мельниковой, но его даже рассматривать не стали. Оказалось, что россиянке не засчитали поворот на одной ноге, который справедливости ради не всегда у неё получался. Но не засчитали его впервые!
«Не засчитали мне вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль. Я расстроена. Сделала, что могла. Выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в «Инстаграме».
«Такое вот мнение судей: где-то не довернулась, не повернулась, сделала что-то не так, как они считают нужным. Эти вот 66 тысячных балла решили судьбу золотой медали. Но тут я даже комментировать не буду, всё сами понимаете: соревнования в Японии, спортсменка — японка. Очень жаль. Но для нас для всех у Ангелины золотая медаль. А то, что они не отдали ей эту медаль, пусть будет на их совести», — заявила сайту «Матч ТВ» старший тренер сборной России Валентина Родионенко.
И вновь громкий скандал. И вновь в гимнастике. Сколько их было на Олимпиаде в Токио! Но такова, видимо, судьба видов спорта, результат в которых целиком и полностью зависит от судей. И что с этим делать, пока совершенно непонятно.