«Это было подстроено». Как Алина Кабаева попалась на допинге

Кабаеву и Чащину лишили всех наград чемпионата мира и отстранили на год. Однако в этой допинг-истории был и ряд нестыковок.

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В последние годы на Россию обрушилась волна допинговых историй. Списки Родченкова, доклад Макларена, санкции ВАДА – все эти выражения у нас уже воспринимаются с содроганием.

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Но и в 2000-х годах, когда наш спорт не находился под жёстким прессингом, мутные истории с запрещёнными веществами возникали регулярно. И ладно лыжи, биатлон или какие-то другие циклические виды спорта. Но в начале 2000-х россиянки попались на допинге в… художественной гимнастике. Причём попались звёзды первой величины: Алина Кабаева и Ирина Чащина.

Как же так произошло? И почему та история до сих пор выглядит как-то запутанно?

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Постолимпийский сезон

Для Алины Кабаевой, по сути, проигравшей на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году, сезон-2001 стал «преодолением». Гимнастка стремилась доказать, что бронза Игр, полученная из-за потери обруча, – это лишь случайность, что она способна на большее. Важным сезон был и для Ирины Чащиной, ставшей вторым номером сборной после завершения карьеры Юлии Барсуковой.

На чемпионате Европы в Женеве Чащина и Кабаева взяли все золотые и серебряные медали в отдельных упражнениях с предметами. Кроме того, гимнастки делили между собой победы и на других крупных международных турнирах.

К чемпионату мира в Мадриде обе подходили в блестящей форме, и никто не сомневался, что главные награды заберут именно россиянки. Так и произошло. В команде Алина и Ирина добыли победу вместе с Ляйсан Утяшевой, кроме того, Кабаева выиграла четыре личных золота и серебро, а Чащина – четыре серебра и единственное в карьере личное золото.

«Меня так затрясло изнутри…»

Но спустя несколько недель, когда все празднования уже завершились, во французской прессе появилась ошеломляющая информация: Кабаева и Чащина, триумфально выступившие на ЧМ-2001, пойманы на допинге. Вскоре это было подтверждено официально.

Допинг-пробы россиянок показали наличие в организме фуросемида – мочегонного препарата, помогающего снижать вес. Вот только нередко приёмом фуросемида спортсмены скрывают более серьёзные запрещённые вещества, именно поэтому он и признан допингом.

Оказалось, что о положительных допинг-пробах гимнастки узнали через пару дней после ЧМ, когда всё ещё находились в Мадриде. А сами анализы были сданы за месяц до начала турнира.

«Это было ужасно. Когда вспоминаю, мне аж жутко, не хочу возвращаться туда. Меня так затрясло изнутри… я не понимала в чём дело, почему так», – вспоминала потом Кабаева.

В России не понимали, как фуросемид попал в организм гимнасток и почему их не отстранили ещё до чемпионата мира, если о положительной пробе было уже известно.

Ирина Чащина заявляла, что на турнирах, подобных чемпионату мира, тренеры осуществляют жёсткий контроль за гимнастками, в том числе за тем, что они пьют. Так, спортсменка исключила версию с подсыпанными препаратами: «Когда мы выезжали на соревнования, нас тренеры оберегали, был даже такой момент: когда открываешь бутылочку воды и делаешь глоток, потом из нее не разрешали пить – нужно было брать новую», – поясняла гимнастка.

Позднее Ирина Винер-Усманова признала, что совершила ошибку. Главный тренер сборной рассказала, что Кабаева и Чащина применяли биологически активные добавки, которые им выписал врач. Обычно препараты поставлялись спортсменкам через ОКР. Однако, когда партия БАДов закончилась, один из членов федерации приобрёл аналогичные препараты в аптеке.

«После того как возник скандал, сделали анализ препарата, который оказался грубой подделкой, содержавшей фуросемид. На заседании федерации мы выяснили, кто раздавал спортсменкам таблетки, кто покупал их. Этим специалистам было сделано замечание. Но ситуация, как говорится, не просчитывалась», – вспоминала Винер.

Параллельно разрабатывалась и другая версия. Якобы поддельные препараты в аптеке могли купить не члены национальной федерации или врачи, а сами спортсменки.

Как бы то ни было, Чащину и Кабаеву дисквалифицировали на два года, один из которых – условно (гимнастки могли выступать под жёстким контролем допинг-офицеров). Россиянок лишили всех медалей, завоеванных на Играх доброй воли и чемпионате мира.

Такое положение дел не устраивало российскую сторону, поэтому вскоре была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS). Тогда же и появились новые подробности дела.

Так что было в пробе «Б»?

История со вскрытием пробы «Б» оказалось ещё более непонятной, чем сама ситуация с появлением у россиянок фуросемида. Международная федерация гимнастики выступила с заявлением, что и в пробе «Б» был обнаружен фуросемид. Но Винер выступила с критикой действий руководства федерации: «Мы не удовлетворены процедурой вскрытия пробы «Б». При её объявлении не присутствовали ни российские гимнастки, ни их представители».

В ходе разбирательств в CAS факт нарушения действительно подтвердился, однако это никак не повлияло на наказание для Кабаевой и Чащиной.

Тогда история развития не получила. Но в 2016 году Винер сенсационно заявила, что проба «Б» показала отрицательный результат. Официальных подтверждений этого факта нет, но Кабаева согласилась с наставницей: «Нам никто не подсказал, что надо открыть вторую пробу. Но потом, когда открыли вторую пробу – через полтора года – выяснилось, что там ничего нет».

Чащина — на тренировки, Кабаева — в кино

Период отстранения россиянки пережили разными способами. Чащина не выходила из зала и продолжала ежедневные тренировки. Кабаева же сломалась и бросила спорт.

Алина начала вести звёздный образ жизни: вступила в политическую партию, ходила на вечеринки и светские мероприятия, стала телеведущей программы «Империя спорта» и даже сыграла роль второго плана в японском фильме «Красная тень».

Нет, Кабаева, конечно, пыталась тренироваться, но не с такой охотой, как раньше. Но жёсткие методы Ирины Винер-Усмановой напомнили гимнастке о её главной цели – золоте Олимпиады.

«Во время дисквалификации я себя потеряла: не знала, что делать, не могла тренироваться, потому что соревнования через полтора года. Я уезжала с тренировок, ходила на тусовки, в ночные клубы. Я всё это видела, и слава богу, что видела. Мне это абсолютно не понравилось. И тогда я поняла, что не достигла своей цели. Я должна стать олимпийской чемпионкой. Спорт меня оттуда вывел», – вспоминала Кабаева.

Триумфальные Афины

В сезоне-2003 и Чащина, и Кабаева вернулись на международную арену. На чемпионате мира в Будапеште Алина выиграла шесть медалей (четыре золота, одно серебро и бронзу). Ирина выступила менее ярко, но завоевала четыре награды: золото в команде, два серебра и бронзу.

Кабаева и Чащина получили две путёвки на Игры в Афинах. Алина была лучшей во всех упражнениях, за исключением злополучного обруча, в котором её обошла Ирина. Но это не помешало Кабаевой стать олимпийской чемпионкой. А Чащина взяла серебро, уступив своей соотечественнице лишь 0,2 балла.

Гимнастки ещё несколько лет выступали на международном уровне. Чащина закончила со спортом в 2006-м, а Кабаева, мечтавшая об Играх в Пекине, завершила карьеру лишь в 2007-м, когда стало ясно, что путёвку в Китай ей не завоевать.

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Спустя годы Алина даже нашла плюсы в дисквалификации, заставившей её пересмотреть свою жизнь. Хотя со справедливостью наказания она так и не согласилась.