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Российский штангист Бочков отстранен от спорта из-за допинга

Чемпионат.com
2 часа назад

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подало заявление против российского тяжелоатлета Родиона Бочкова по статье 2.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённого вещества или запрещенного метода») и статье 2.1 («Наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров») Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF ADR).

Российского штангиста Бочкова отстранили от спорта из-за допинга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен был проинформирован о случившемся и временно отстранен до решения вопроса. Он имеет право запросить анализ пробы В. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году.

Бочкову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года, серебряным призером Универсиады 2017 года, чемпионом мира среди молодежи (2013) и Европы (2012) среди юниоров.

Легкая атлетика,Родион Бочков,
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