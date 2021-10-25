Российского штангиста Бочкова отстранили от спорта из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подало заявление против российского тяжелоатлета Родиона Бочкова по статье 2.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённого вещества или запрещенного метода») и статье 2.1 («Наличие запрещённого вещества, его метаболитов или маркеров») Антидопинговых правил Международной федерации тяжелой атлетики (IWF ADR).

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Спортсмен был проинформирован о случившемся и временно отстранен до решения вопроса. Он имеет право запросить анализ пробы В. Проба спортсмена, содержащая дегидрохлорометил-тестостерон, была взята в 2012 году.