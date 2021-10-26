«Мы уже всем надоели своими победами». Как российских гимнасток оставили без золота ЧМ

Последнее поражение наших «художниц» в многоборье случилось в 2007 году. Тренеры были уверены, что россиянок просто засудили.
Больше 10 лет россиянки выигрывают золотые медали в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира и не позволяют соперницам приблизиться к своим результатам. Однако на чемпионате мира – 2007, который проходил в Греции, сразу четырёх россиянок обошла украинка Анна Бессонова. Обойти её не удалось ни Алине Кабаевой, ни Евгении Канаевой.
Без судейского скандала на том турнире не обошлось: российские тренеры отмечали, что судьи закрыли глаза на серьёзную ошибку Бессоновой в упражнении со скакалкой, а российские гимнастки рассказывали, что ощущали давление со стороны перед стартом.
В последний раз российские гимнастки проиграли многоборье на ЧМ-2007. Тогда первой стала украинка Анна Бессонова. Россиянки Вера Сесина и Ольга Капранова заняли второе и третье место.
На этом же чемпионате наши девушки выиграли по две золотые медали в отдельных упражнениях. Вера Сесина стала лучшей в упражнениях со скакалкой и лентой. Капранова победила в упражнениях с обручем и булавами. Как же вышло, что наших девушек оставили без золота в многоборье?
Интересно, что на этом же чемпионате мира выступила и молодая Евгения Канаева, которой не удалось выиграть личную медаль. Также Россию представляла Алина Кабаева, которая стала третьей в упражнении с лентой, но в индивидуальном многоборье в финал не пробилась.
В квалификации индивидуального многоборья лидировали российские гимнастки. Капранова и Сесина набрали по 55,450 и 55,125 балла соответственно. В то время как украинка Анна Бессонова отставала от лидера на 1,425 балла. Но в финале всё поменялось: Бессоновой поставили 73,950 балла, а Сесина стала второй с минимальным отставанием в 0,050 балла. Капранова допустила несколько ошибок и уступила украинке 3,250 балла.
Российские тренеры отметили, что в финале индивидуального многоборья украинка допустила серьёзную ошибку – она уронила скакалку. И, несмотря на это, судьи оценили её выступление выше, чем безошибочное выполнение упражнения Веры Сесиной.
Тогда тренер сборной России Вера Шаталина объяснила решение судей тем, что всем попросту надоело многолетнее превосходство российских гимнасток:
«Мы так уже всем надоели своими победами, что в Международной федерации художественной гимнастики пошли разговоры о том, что надо закрывать все соревнования на международном уровне. А то чемпионаты мира превращаются в чемпионаты России».
Спортсменки тоже рассказывали, что на чемпионате мира они ощущали сильное давление:
«Нас ещё тренеры предупреждали, что будет сделано всё, чтобы не дать нам выиграть. Мало того, перед выходом на ковёр ко мне подходили какие-то непонятные люди и предупреждали, что медаль мне не выиграть. Так и сказали: «Ты сегодня не выиграешь». Но это всё не имеет значения. Даже не помню, что я им ответила, просто отшутилась. На тот момент мне было абсолютно всё равно, что мне говорят: я думала только о программе, как выполнить её без ошибок», – рассказывала Сесина.
Ирина Винер-Усманова назвала такое решение судей «проявлением шовинизма»:
«То, что произошло в многоборье, – проявление шовинизма. Если бы абсолютное первенство не завершало программу состязаний, всё было бы иначе. После пяти золотых медалей, завоёванных моими девочками, кое-кто намекнул, что чемпионат мира – это не внутрироссийские состязания. После чего судьи стали слишком искусственно «убирать» Сесину и тянуть Анну Бессонову.
Вера блестяще выступила во всех комбинациях, за ленту получила самую высокую оценку – 18,700. Таких баллов не получала ещё ни одна гимнастка, даже на Гран-при. Зато в других видах её намеренно опускали вниз, занижая оценки за трудность. А конкурентка Сесиной ошибалась в упражнениях со скакалкой и обручем, но по сумме получила самые высокие баллы. Честно говоря, нонсенс, когда оценки за технику и артистизм оказываются ниже, чем за сложность. А в случае с украинской гимнасткой так и было.
Сесина после объявления оценок даже расплакалась. Я сразу же увела её в другую комнату, сказала: твои слёзы никто не должен видеть. А сама вернулась и принимала соболезнования».
Сама Анна Бессонова назвала свою победу абсолютно заслуженной:
«Я победила абсолютно справедливо. После чемпионата специально детально проанализировала выступление Веры в многоборье и пришла к выводу, что всё-таки была сильнее её. Относительно обвинений Винер, то я давно не обращаю на них внимания. Меня её слова не обижают. Пусть себе говорит что вздумается, – каждый человек имеет право на собственное мнение».
Впрочем, некоторые эксперты отмечали, что поражение россиянок на ЧМ-2021 можно было назвать закономерным. Сесина и Капранова были сильными спортсменками, однако абсолютно лучшими даже в сборной команде России назвать их трудно. Об этом говорят и результаты Олимпиады-2008 в Пекине, где Капранова стала только четвёртой, вновь уступив украинке Бессоновой, которая взяла бронзу. Сесина и вовсе поехала на Олимпиаду в качестве запасной, уступив место в основном составе Евгении Канаевой, которая и завоевала олимпийское золото.