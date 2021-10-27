Российская гимнастка Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, завоевав золото в упражнениях с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Об этом сообщает РИА Новости.

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Аверина за свое выступление получила 27,750 балла. Второе место получила белорусская гимнастка Алина Горноська с 25,950 баллами. Замкнула тройку лучших итальянка София Раффаэли с результатом в 25,850 баллов. Сестра-близнец Авериной Арина заняла шестое место (24,950).

Для Дины Авериной это стало 14 победой на чемпионате мира. Также на счету гимнастки серебро Олимпийских игр в Токио, две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Ее сестра, Алина, является четырех кратной чемпионкой мира, также в ее активе четыре серебряные и три бронзовые медали.

Обладательница золотой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио израильтянка Линой Ашрам пропустила чемпионат мира. Также в групповых упражнениях чемпионата мира не сможет выступить взявшая золото ОИ-2020 сборная Болгарии, которая отказалась от участия из-за травмы одной из гимнасток.