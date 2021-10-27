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Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Елена Прошина
1 час назад

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала 15-е золото чемпионатов мира по художественной гимнастике, заняв первое место в упражнении с мячом на мировом первенстве в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, за свое выступление россиянка получила оценку в 29,125 балла.

Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Второе место заняла сестра-близнец Авериной Арина с результатом в 27,675 балла. Третье место у белоруски Алины Горносько (27,300).

Ранее 27 октября в ходе соревнований Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, завоевав золото в упражнениях с обручем. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горноська с 25,950 баллами. Арина Аверина заняла шестое место (24,950).

Для Дины Авериной это стало 15 победой на чемпионатах мира. Кроме того, на счету российской гимнастки серебро Олимпийских игр в Токио, две серебряные и одна бронзовая награда мировых первенств. Ее сестра Арина является четырехкратной чемпионкой мира. Теперь в ее активе пять серебряных и три бронзовые награды.

Легкая атлетика,Дина Аверина,
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