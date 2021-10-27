Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала 15-е золото чемпионатов мира по художественной гимнастике, заняв первое место в упражнении с мячом на мировом первенстве в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, за свое выступление россиянка получила оценку в 29,125 балла.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Второе место заняла сестра-близнец Авериной Арина с результатом в 27,675 балла. Третье место у белоруски Алины Горносько (27,300).

Ранее 27 октября в ходе соревнований Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира, завоевав золото в упражнениях с обручем. Второе место заняла белорусская гимнастка Алина Горноська с 25,950 баллами. Арина Аверина заняла шестое место (24,950).