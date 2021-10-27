Дина Аверина выиграла второе золото чемпионата мира за один день

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Фото: Kohei / Globallookpress.com Kohei / Globallookpress.com

Спортсменка набрала за свое выступление 29,125 балла. Второе место заняла ее сестра Арина с 27,675 балла. На третьем месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горносько, в активе которой 27,300 балла.

Таким образом, Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира. Она выиграла второе золото ЧМ за один день, ранее став лучшей в упражнениях с обручем.