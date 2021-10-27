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Дина Аверина выиграла второе золото чемпионата мира за один день

Lenta.ru
1 час назад

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Дина Аверина выиграла второе золото чемпионата мира за один день
Фото: Kohei / Globallookpress.comKohei / Globallookpress.com

Спортсменка набрала за свое выступление 29,125 балла. Второе место заняла ее сестра Арина с 27,675 балла. На третьем месте расположилась представительница Белоруссии Алина Горносько, в активе которой 27,300 балла.

Дина Аверина стала 14-кратной чемпионкой мира

Таким образом, Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира. Она выиграла второе золото ЧМ за один день, ранее став лучшей в упражнениях с обручем.

На Олимпийских играх в Токио Дина Аверина стала второй в личном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. Сестра-близнец российской гимнастки Арина не попала на пьедестал почета, заняв четвертое место. В России сочли судейство турнира необъективным.

Легкая атлетика,Дина Аверина,
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