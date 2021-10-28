Гимнастка Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Россиянка Дина Аверина завоевала 16-ю золотую медаль мировых первенств, заняв первое место в выступлениях с булавами на чемпионате мира в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, спортсменка получила за выступление оценку в 27,100 балла.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сестра Авериной Арина завоевала серебряную медаль, получив 26,750 баллов. Третье место заняла белорусская гимнастка Анастасия Салос (26,400).

Напомним, что для Дины это уже третья золотая медаль на этом чемпионате мира. Ранее Аверина стала первой в упражнениях с обручем и мячом. Таким образом, на счету россиянки 16 золотых медалей на мировых первенствах, две серебряные и одна бронзовая награда, а также серебро Олимпийских игр в Токио.

Ее сестра-близнец Арина Аверина является четырехкратной чемпионкой мира. Также в ее активе шесть серебряных и три бронзовые награды.