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Гимнастка Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Елена Прошина
1 час назад

Россиянка Дина Аверина завоевала 16-ю золотую медаль мировых первенств, заняв первое место в выступлениях с булавами на чемпионате мира в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, спортсменка получила за выступление оценку в 27,100 балла.

Гимнастка Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сестра Авериной Арина завоевала серебряную медаль, получив 26,750 баллов. Третье место заняла белорусская гимнастка Анастасия Салос (26,400).

Напомним, что для Дины это уже третья золотая медаль на этом чемпионате мира. Ранее Аверина стала первой в упражнениях с обручем и мячом. Таким образом, на счету россиянки 16 золотых медалей на мировых первенствах, две серебряные и одна бронзовая награда, а также серебро Олимпийских игр в Токио.

Ее сестра-близнец Арина Аверина является четырехкратной чемпионкой мира. Также в ее активе шесть серебряных и три бронзовые награды.

Ранее Дина и Арина Аверины прошли в финал соревнований в личном многоборье. Дина набрала в сумме четырех видов 85,175 балла, а Арина – 83,650 балла.

Легкая атлетика,Дина Аверина,
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