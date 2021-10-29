Россиянки одержали победу на ЧМ по гимнастике

Российские гимнастки заняли первое место в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также пятью мячами россиянки набрали 88,350 балла.

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Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Второе место заняла команда Италии (86,000), третье – сборная Белоруссии (85,400).

Напомним, что не участвующая в групповом многоборье российская гимнастка Дина Аверина в ходе соревнований повторила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей на чемпионатах мира, став 17-кратной победительницей. За последние дни спортсменка взяла сразу три золотых медали — за упражнения с обручем, мячом и булавами, а также серебро в выступлениях с лентой.