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Легкоатлет Лысенко обвинил представителей ВФЛА в своей дисквалификации

RT на русскомиещё 2
2 часа назад

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о роли Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в своей дисквалификации.

Лысенко обвинил ВФЛА в своей дисквалификации
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, я мог сказать нет, но я не сделал этого. Я слушал руководителей и решил поступить так, как они сказали. Я, конечно, знаю, что из-за этой ситуации пострадали невиновные атлеты. Мне очень жаль», — цитирует Лысенко Reuters.

В отношении легкоатлета было заведено дело по подозрению в нарушении антидопинговых правил в 2018 году. Отмечалось, что спортсмен предоставил фальшивую справку о том, что не прошёл допинг-контроль по независимым от него обстоятельствам, там была указана несуществующая больница.

При сокращении срока дисквалификации было принято во внимание, что спортсмен дал показания на бывших чиновников Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина и Артура Карамяна

Легкая атлетика,Данил Лысенко,Дмитрий Шляхтин,Reuters,
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