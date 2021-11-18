Отбывшую дисквалификацию чемпионку Игр Сливенко вновь обвинили в употреблении допинга

Олимпийской чемпионке 2008 года по тяжелой атлетике Оксане Сливенко и еще 12 штангисткам предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил, сообщает Associated Press со ссылкой на Международное агентство по тестированию (ITA).

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По информации источника, перепроверка пробы, взятая у россиянки во время чемпионата Европы 2012 года, с использованием новых методов выявила наличие запрещенного препарата.

Спортсменка может лишиться золота, которое она завоевала на континентальном первенстве.

Отмечается, что новые данные о нарушении антидопинговых правил не приведут к тому, что тяжелоатлетку лишат золото летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.