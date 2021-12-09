Израиль запретил гимнастке приезжать на турнир Кабаевой в Москву

Власти Израиля не разрешают художественной гимнастке Илоне Додзин отправиться в Россию на турнир «Небесная грация», вдохновителем которого стала олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По данным телеканала, свое решение израильские чиновники мотивировали тем, что Россия якобы находится в «красной» зоне по коронавирусу.

«Матч ТВ» подчеркивает, что на официальном израильском сайте по мониторингу COVID Россию относят к «оранжевой», а не «красной» зоне.

Организаторы турнира рассчитывают, что до начала соревнований проблему удастся урегулировать.

Турнир по художественной гимнастике «Небесная грация», организованный благотворительным фондом Алины Кабаевой, пройдет в Москве с 16 по 17 декабря. Сообщалось, что в нем примут участие 14 спортсменок из разных стран мира. Россию на турнире представит трехкратная чемпионка мира среди юниорок, 17-летняя Лала Крамаренко.