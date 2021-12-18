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1 час назад

Политический обозреватель прокомментировал давление ФРГ на RT DE

Политический обозреватель Крис Бамбери прокомментировал в эфире RT возможность изменения политики Германии в отношении России, а также давление на RT DE.

«Это логично с учётом того, что в Германии теперь новое правительство, которое хочет отличаться от своей предшественницы Ангелы Меркель и явно движется в направлении большей согласованности действий с США и их союзниками в отношении России. Блокировка RT DE вписывается в эту повестку: в новой холодной войне с Россией Германия хочет показать свою верность Америке», — отметил он.

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Вместе с этим эксперт подчеркнул, что данное решение не логично с точки зрения свободы слова и происходящего в мире.

«Так что, если мы намерены действовать по принципу «око за око», блокируя СМИ из-за того, что их манера (освещения событий. — RT) отличается, мы просто откроем ящик Пандоры», — подчеркнул он.

Как отметил Бамбери, Вашингтон уже несколько лет реализует стратегию давления на Германию, склоняя её к ужесточению политики в отношении России и Китая.

«Вашингтон, на мой взгляд, хочет, чтобы Германия значительно усилила напор и встала в один ряд с Великобританией и Францией, заняв воинственную позицию в отношении России. Во главе угла здесь, несомненно, то, что на Германию оказывают завуалированное давление, подталкивая её к более жёсткому курсу в том, что касается России. Блокировка RT DE стала предельно чётким сигналом того, что делается это в угоду Вашингтону», — добавил он.

Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.

Легкая атлетика,Анна Белкина,Google,Russia Today,
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