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1 час назад

WADA назвало Россию лидером по числу нарушений антидопинговых правил в 2019 году

Зафиксировано 167 случаев.

Россия стала лидером по антидопинговым нарушениям
Фото: ReutersReuters

Чаще всего спортсмены из нашей страны не соблюдали правила в лёгкой и тяжёлой атлетике, а также в пауэрлифтинге. Всего агентство за отчётный период выявило 1914 нарушений антидопинговых правил. В общей сложности их допустили представители 117 стран в 89 видах спорта. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 34%.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд подтвердил правомерность применения к России со стороны WADA сверхжёстких санкций в связи с обнаруженными манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Однако срок действия CAS сократил вдвое — с четырёх до двух лет.

Легкая атлетика,Всемирное антидопинговое агентство,
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