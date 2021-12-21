Россия стала лидером по антидопинговым нарушениям

Чаще всего спортсмены из нашей страны не соблюдали правила в лёгкой и тяжёлой атлетике, а также в пауэрлифтинге. Всего агентство за отчётный период выявило 1914 нарушений антидопинговых правил. В общей сложности их допустили представители 117 стран в 89 видах спорта. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 34%.