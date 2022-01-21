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34 минуты назад

Украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке

Министерство спорта Украины дало рекомендации спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских Играх в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Украинским спортсменам запретили давать интервью на русском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что украинским спортсменам настоятельно рекомендовали не давать интервью на русском языке. Также украинцев попросили не делать совместных фотографий с российскими спортсменами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на период с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Washington Post, что Россия может захватить Харьков. Позже пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров уточнил, что это был просто пример.

Легкая атлетика,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Минспорта,Washington Post,
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