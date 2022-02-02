Бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Анна Ризатдинова высказалась об итогах соревнований в личном многоборье на ОИ-2020 в Токио.
По ее мнению, российские спортсменки по делу проиграли израильской гимнастке Линой Ашрам.
«На мой взгляд, победа Ашрам произошла не потому, что Линой была на 20 голов выше, хотя, как по мне, она действительно была круче россиянок.
Это произошло скорее потому, что кто-то что-то захотел поменять в той системе наверху. У нас же все равно есть там своя какая-то система, о которой мы не знаем. Мы можем только догадываться.
Мне показалось, что кто-то что-то там захотел поменять – и дали возможность... В принципе, все было честно. Понятно, Россия кричит, что их засудили – на мой взгляд, их просто посудили честно. Просто как оно есть», — заявила Ризатдинова в интервью Youtube-каналу «Остров».
На Олимпийских играх в Токио в индивидуальном многоборье россиянка Дина Аверина стала второй, сенсационно уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина не попала на пьедестал, заняв четвертую строчку. Также представительницы российской сборной стали вторыми в групповых упражнениях.
Ранее сестры Дина и Арина Аверины рассказали о том, ругались ли они нецензурно во время своих выступлений.