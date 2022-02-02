Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки Анны Ризатдиновой о нечестной конкуренции со стороны российских соперниц. Ее цитирует Sport24.

«Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового», — заявила Винер-Усманова.

Она также отреагировала на слова Ризатдиновой о том, что считает победу израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье на Играх в Токио справедливой, поскольку она была сильнее россиянки Дины Авериной.

«Это ее сугубо личное мнение», — подчеркнула тренер.

1 февраля Ризатдинова заявила, что недовольна тем, что российские гимнастки допускают ошибки, но им это сходит с рук. По ее словам, россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.