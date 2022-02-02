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1 час назад

Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки о нечестной борьбе России

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ответила на слова украинской гимнастки Анны Ризатдиновой о нечестной конкуренции со стороны российских соперниц. Ее цитирует Sport24.

«Украина всегда проигрывала России и говорила, что мы занимаем первые места в нечестной борьбе. Ничего нового», — заявила Винер-Усманова.

Она также отреагировала на слова Ризатдиновой о том, что считает победу израильтянки Линой Ашрам в личном многоборье на Играх в Токио справедливой, поскольку она была сильнее россиянки Дины Авериной.

«Это ее сугубо личное мнение», — подчеркнула тренер.

1 февраля Ризатдинова заявила, что недовольна тем, что российские гимнастки допускают ошибки, но им это сходит с рук. По ее словам, россиянки — одни из самых сильных гимнасток мира, поэтому должны соревноваться честно.

Украинская гимнастка вмешалась в скандал с Авериными в Токио<br/>

В августе прошлого года президент Федерации гимнастики Украины и тренер сборной страны по художественной гимнастике Ирина Дерюгина обвинила Россию в неудачах украинских спортсменок. По ее словам, россияне подкупают судей на соревнованиях и не дают украинцам завоевывать медали.

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