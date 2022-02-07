Российская бегунья оказалась в центре скандала с допингом

О подозрениях в адрес россиянки сообщила пресс-служба Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). Давыдова дисквалифицирована на два года, отсчет срока начался с 17 января 2022 года. У россиянки есть право обжаловать это решение.