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Олимпиада-2022
55 минут назад

Российскую бегунью Ирину Давыдову дисквалифицировали за допинг

BFM.RU

Очередной допинговый скандал. На основании базы данных московской лаборатории (LIMS) обвинения в нарушении антидопинговых правил предъявлены бегунье Ирине Давыдовой, пишет ТАСС.

Российская бегунья оказалась в центре скандала с допингом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О подозрениях в адрес россиянки сообщила пресс-служба Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). Давыдова дисквалифицирована на два года, отсчет срока начался с 17 января 2022 года. У россиянки есть право обжаловать это решение.

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В 2012 году Давыдова стала чемпионкой Европы в беге на 400 метров с барьерами, напоминает агентство.

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