World Athletics отказал спортсменам из РФ в международных стартах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics.

Запрет также коснулся атлетов из Белоруссии. Решение в федерации приняли в связи с военной спецоперацией России на Украине. Отмечается, что от участия в соревнованиях отстранили всех спортсменов, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Белоруссии. Кроме того из ближайших состязаний исключили также атлетов, которые имеют нейтральный статус.