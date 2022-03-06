В сборной России объяснили выход Куляка на награждение с буквой Z на груди

Выход российского гимнаста Ивана Куляка на церемонию награждения в майке с буквой Z прокомментировали в сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива», - сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.
По ее словам, «наши ребята – патриоты России» и появление на пьедестале в форме с буквой Z на груди стало патриотическим порывом спортсмена.
Тренер также добавила, что Куляк решил ответить на провокации со стороны украинских спортсменов.
Этап Кубка мира проходил со 2 по 5 марта в Дохе. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.