Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
6 часов назад

В сборной России объяснили выход Куляка на награждение с буквой Z на груди

Майк Габриелян

Выход российского гимнаста Ивана Куляка на церемонию награждения в майке с буквой Z прокомментировали в сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат».

В сборной России объяснили выход Куляка на награждение с буквой Z на груди
Фото: Twitter Olympic RussiaTwitter Olympic Russia

«Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива», - сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

По ее словам, «наши ребята – патриоты России» и появление на пьедестале в форме с буквой Z на груди стало патриотическим порывом спортсмена.

Тренер также добавила, что Куляк решил ответить на провокации со стороны украинских спортсменов.

Российский гимнаст вышел на церемонию награждения с буквой «Z» на майке

Этап Кубка мира проходил со 2 по 5 марта в Дохе. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.

Легкая атлетика,Валентина Родионенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители