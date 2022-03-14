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1 час назад

Разоблачитель российского допинга отказался верить оправданиям Валиевой

Lenta.ruLenta.ru

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, специализирующийся на разоблачении российского допинга, в интервью YouTube-каналу TheSkatingLesson высказался о скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Зеппельт заявил, что не верит оправданиям 15-летней спортсменки, обратив внимание на то, что и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось вставать на ее сторону. При этом он уточнил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) могло не знать о том, что фигуристка принимала допинг, а значит вина, вероятно, лежит на ее тренерском штабе.

Допинг-скандал вокруг Валиевой разгорелся во время Игр-2022. Ее проба от 25 декабря 2021-го дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Защита Валиевой настаивала на том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Фигуристка предположила, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка.

WADA и Международный олимпийский комитет (МОК) добивались отстранения фигуристки, однако Спортивный арбитражный суд разрешил Валиевой участвовать в личном турнире на Играх. При этом МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира, где Валиева в составе сборной России выиграла золото.

Зеппельт специализируется на расследованиях использования запрещенных препаратов атлетами в разных странах. С 2014 по 2016 год на ARD выходили его фильмы о допинге в России.

Легкая атлетика,Видео,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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