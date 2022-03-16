Винер-Усманова предрекла массовую смену гражданства спортсменами РФ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова допустила массовую смену гражданства российскими спортсменами на фоне запретов на участие россиян в международных соревнованиях.

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«Российские спортсмены вполне могут начать массовую смену гражданства. В художественной гимнастике этого пока не наблюдается, но среди спортсменов других видов такое настроение витает, потому что даже дети и юниоры отлучены от официальных соревнований и хотят выступать», - заявила Винер изданию Sport24.

Она отметила, что россияне необязательно поедут в Европу, они могут выступать и за «какие-нибудь дружественные страны». По ее словам, если такое произойдет, это будет большой потерей для России.

Винер связала возможность массовой смены гражданства с недостаточной работой по поднятию патриотизма в РФ.

«Молодежь, к сожалению, была очень подвержена пропаганде не в нашу сторону (сторону света), а в сторону тьмы», - подчеркнула она.