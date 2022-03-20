У российской прыгуньи отобрали мировой рекорд

Венесуэльская чемпионка Юлимар Рохас творит историю на чемпионате мира в Белграде.

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Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас отобрала у россиянки Лебедевой мировой рекорд в тройном прыжке в закрытых помещениях. Достижение россиянки держалось 18 лет.

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Рохас на чемпионате мира в Сербии уничтожает конкуренток и творит историю. Ближайшая соперница – в метре позади.

На метр дальше остальных!

На чемпионате мира в Белграде Рохас показала результат 15,74 метра и прыгнула ровно на метр дальше, чем сильнейшая из соперниц! Также она превзошла мировой рекорд российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой в закрытых помещениях, который был установлен на чемпионате мира — 2004 в Будапеште. 18 лет назад россиянка прыгнула на 15,36 метра.

То есть Юлимар Рохас к лучшему прыжку в мире добавила сразу 38 сантиметров!

26-летняя Юлимар Рохас в третий раз выиграла зимний чемпионат мира в тройном прыжке. Второе место на соревнованиях в Белграде заняла украинка Марина Бех-Романчук (14,74 м), третий результат показала представительница Ямайки Кимберли Уильямс (14,62 м).

«16 метров — моя большая цель»

Венесуэлка прыгала дальше всех своих соперниц в каждой попытке. В первой она показала результат 15,19 метра, в пятой – повторила рекорд россиянки Лебедевой (15,36 м), а в заключительной попытке приземлилась на отметке 15,74 м. Рохас установила новый рекорд и приблизилась к своей главной цели – стать первой женщиной, преодолевшей отметку 16 метров.

«Отметка 16 метров – моя большая цель. Каждый день я стараюсь добавить один сантиметр, чтобы приблизиться к этому результату», – рассказала NBC Sports Рохас, которая надеется принять участие в летнем чемпионате мира на открытом воздухе в США.

Победа и рекорд Рохас абсолютно закономерны. Юлимар в последние годы доминирует в женском тройном прыжке: именно она выиграла чемпионаты мира в 2017 и 2019 годах и Олимпиаду-2020.

Интересно, что именно на Олимпиаде в Токио Рохас установила мировой рекорд на открытом воздухе, улетев на 15,67 метра. Интересно, что «летний» мировой рекорд до прихода Рохас держался даже дольше, чем «зимний». Юлимар превзошла достижение украинки Инессы Кравец, улетевшей в 1995 году на 15,50 метра. То есть тот рекорд держался аж 26 лет.