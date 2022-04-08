Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты российских легкоатлетов

Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ничего не сделало для защиты чистых российских легкоатлетов, отстраненных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) от выступления на зимнем чемпионате мира. Такое мнение в пятницу журналистам высказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.
"Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд, - сказала Ласицкене. - О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя [исполняющей обязанности президента ВФЛА] Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили. Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены".
В марте World Athletics лишила российских спортсменов возможности выступить на зимнем чемпионате мира из-за санкций после обострения ситуации на Украине. 8 апреля арбитражный суд Международной федерации санного спорта FIL удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и отменил решение исполкома организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров, специалистов и судей от участия в соревнованиях под эгидой FIL, а также о запрете проведения международных мероприятий на территории России.
ТАСС обратился за комментарием во Всероссийскую федерацию легкой атлетики.
ВФЛА была лишена членства в World Athletics в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с Руне Андерсеном, которая отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. С тех пор отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Российские легкоатлеты до восстановления национальной федерации в международных правах могут получить возможность выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.