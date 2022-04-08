Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты российских легкоатлетов

"Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд, - сказала Ласицкене. - О чем атлеты в том числе просили в своем письме на имя [исполняющей обязанности президента ВФЛА] Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили. Пора признать, что руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов, чьи права в очередной раз был нарушены".