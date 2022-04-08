Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты легкоатлетов

По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ничего не сделало для защиты российских спортсменов, отстраненных от соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Об этом пишет ТАСС.
Сегодня глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта удовлетворил апелляцию организации на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Комментируя это решение суда, Ласицкене обрушилась с критикой на руководство ВФЛА.
«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд. О чем атлеты просили в своем письме на имя [исполняющей обязанности президента ВФЛА] Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили», - заявила спортсменка.
Олимпийская чемпионка констатировала, что «руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов».
Напомним, что в марте World Athletics лишила российских легкоатлетов возможности выступить на чемпионате мира из-за санкций после обострения ситуации на Украине.