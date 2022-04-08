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6 часов назад

Ласицкене выступила с обвинениями в адрес руководства ВФЛА

Алиса Селезнёва

По словам олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ничего не сделало для защиты российских спортсменов, отстраненных от соревнований Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Об этом пишет ТАСС.

Ласицкене: ВФЛА ничего не сделала для защиты легкоатлетов
Фото: ReutersReuters

Сегодня глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что Арбитражный суд Международной федерации санного спорта удовлетворил апелляцию организации на отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Комментируя это решение суда, Ласицкене обрушилась с критикой на руководство ВФЛА.

«Сегодняшнее решение по российским саночникам доказывает, что ВФЛА даже не удосужилась изучить устав World Athletics, чтобы подать хотя бы аналогичную апелляцию в суд. О чем атлеты просили в своем письме на имя [исполняющей обязанности президента ВФЛА] Ирины Приваловой, ответ на которое мы так и не получили», - заявила спортсменка.

Олимпийская чемпионка констатировала, что «руководство ВФЛА и международные эксперты не сделали ничего для защиты чистых российских легкоатлетов».

Российских саночников допустили до международных соревнований

Напомним, что в марте World Athletics лишила российских легкоатлетов возможности выступить на чемпионате мира из-за санкций после обострения ситуации на Украине.

Легкая атлетика,Ирина Привалова,Наталия Гарт,
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