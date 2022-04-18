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1 час назад

World Athletics исключила легкоатлетку Клишину из международного пула допинг-тестирования

ТАСС

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину Дарья Клишина не включена в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в организации.

Клишину исключили из международного пула допинг-тестирования
Фото: EPAEPA

На Олимпийских играх в Токио Клишина получила травму во время квалификационного турнира. После соревнований спортсменка заявила о повреждении мышцы бедра и необходимости длительного консервативного лечения. Россиянка входила в число 12 российских легкоатлетов, включенных в международный пул тестирования на первый квартал 2022 года. В начале года Клишина сообщила о своей беременности.

В новом пуле тестирования свои места сохранили Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов и Полина Кнороз (все - прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Василий Мизинов и Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба) и Валерий Пронкин (метание молота).

Легкая атлетика,Тимур Моргунов,Валерий Пронкин,Эльвира Хасанова,Василий Мизинов,Мария Ласицкене,Илья Иванюк,Илья Шкуренев,Анжелика Сидорова,Дарья Клишина,Сергей Шубенков,
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