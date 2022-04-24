Итальянская гимнастка призналась, что скучает по россиянкам

"Отсутствие на международных турнирах российских и белорусских гимнасток? Конечно, это ощущается, они же самые сильные в мире, и школа и гимнастки. Скучаю по ним, что не могу увидеться", - приводит слова итальянки "Матч ТВ".

Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций исключил россиян из состава участников международных соревнований. 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации в Украине.