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41 минуту назад

Американская легкоатлетка покончила с собой в возрасте 21 года

Матч ТВ

Бегунья Сара Шульце, выступавшая за команду университета Висконсина, покончила с собой в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с ментальным расстройством.

Легкоатлетка покончила с собой в возрасте 21 года
Фото: ТАССТАСС

О смерти девушки, которая произошла 13 апреля, на её сайте сообщили члены семьи. Отмечается, что Шульце завещала отдать свои органы на донорские цели.

В заявлении сообщается, что она не сумела справиться с давлением, которое на нее оказывали спорт, учеба и социальные обязательства.

Шульце выступала в соревнованиях как по классическому бегу на стадионе, так и в кроссах по пересеченной местности.

Легкая атлетика,
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