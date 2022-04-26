Легкоатлетка покончила с собой в возрасте 21 года

Бегунья Сара Шульце, выступавшая за команду университета Висконсина, покончила с собой в возрасте 21 года после продолжительной борьбы с ментальным расстройством.

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О смерти девушки, которая произошла 13 апреля, на её сайте сообщили члены семьи. Отмечается, что Шульце завещала отдать свои органы на донорские цели.

В заявлении сообщается, что она не сумела справиться с давлением, которое на нее оказывали спорт, учеба и социальные обязательства.