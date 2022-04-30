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2 часа назад

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг

Lenta.ru

Российская легкоатлетка Алекса Мухаметшина была отстранена за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пробе, взятой у Мухаметшиной в январе, были обнаружены следы мельдония. Прыгунью в длину дисквалифицировали на три года. Результаты спортсменки, которые она показала с даты положительной допинг-пробы, были аннулированы.

29 марта стало известно, что Международная федерация плавания (FINA) отстранила трех спортсменов из России. Артема Лобузова, Александру Соколову и Артема Подьякова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Лобузов становился бронзовым призером чемпионата Европы на короткой воде, а также выигрывал серебро на чемпионате мира-2013 в эстафетах.

Легкая атлетика,Российские спортсменки,Артем Лобузов,Александр Соколов,
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