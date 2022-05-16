Сменившая гражданство легкоатлетка рассказала об отношении к россиянам в США

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая спортивное гражданство с российского на кипрское, рассказала, как в США сейчас относятся к россиянам.

Фото: Телеграм Елены Куличенко Телеграм Елены Куличенко

Ранее Куличенко поступила в университет Джорджии и уехала тренироваться в Штаты.

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— Изменилось ли что-то после 24 февраля?

— Нет. Просто спрашивают, все ли хорошо дома. Мне кажется, в Европе гораздо все жестче, мои европейские друзья рассказывали, что очень сильно поменялось отношение, не пускают куда-то. Здесь же вообще нет, американцам абсолютно наплевать.

— Успели кого-то порадовать русской кухней?

— Я живу в общежитии, здесь с кухней довольно напряжно. У нас есть столовая, там прекрасно кормят, поэтому мне, к счастью или к сожалению, не приходится готовить.

— Если вдруг в ближайшее время все-таки придется что-то приготовить, что это будет?

— Я очень соскучилась по пельменям с майонезом (смеется).

— Как выглядит «американская мечта» с американской стороны?

— Думаю, им очень сложно сравнивать, потому что 70% населения вообще никогда не были за границей Штатов. У меня здесь есть подруга из Белоруссии, мы знакомимся:Я: Я из России.Подруга: Я из Белоруссии.Они: …Они не знают, что такое Белоруссия, что такое Минск. Они не знают про Европу, им и не надо, им и тут нормально.

Конечно, здесь есть расизм, о котором у нас не говорят, а они к нему относятся очень трепетно. У нас никто не боится задеть чувства других, здесь же, если ты произносишь какие-то не такие слова в сторону других наций, могут возникнуть очень серьезные последствия. И еще много моментов, на которые у нас почти не обращают внимания, а здесь могут появиться проблемы, — цитирует Куличенко Sport24.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.