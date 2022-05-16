Сменившая гражданство легкоатлетка рассказала об отношении к россиянам в США

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, сменившая спортивное гражданство с российского на кипрское, рассказала, как в США сейчас относятся к россиянам.
Ранее Куличенко поступила в университет Джорджии и уехала тренироваться в Штаты.
— Изменилось ли что-то после 24 февраля?
— Нет. Просто спрашивают, все ли хорошо дома. Мне кажется, в Европе гораздо все жестче, мои европейские друзья рассказывали, что очень сильно поменялось отношение, не пускают куда-то. Здесь же вообще нет, американцам абсолютно наплевать.
— Успели кого-то порадовать русской кухней?
— Я живу в общежитии, здесь с кухней довольно напряжно. У нас есть столовая, там прекрасно кормят, поэтому мне, к счастью или к сожалению, не приходится готовить.
— Если вдруг в ближайшее время все-таки придется что-то приготовить, что это будет?
— Я очень соскучилась по пельменям с майонезом (смеется).
— Как выглядит «американская мечта» с американской стороны?
— Думаю, им очень сложно сравнивать, потому что 70% населения вообще никогда не были за границей Штатов. У меня здесь есть подруга из Белоруссии, мы знакомимся:Я: Я из России.Подруга: Я из Белоруссии.Они: …Они не знают, что такое Белоруссия, что такое Минск. Они не знают про Европу, им и не надо, им и тут нормально.
Конечно, здесь есть расизм, о котором у нас не говорят, а они к нему относятся очень трепетно. У нас никто не боится задеть чувства других, здесь же, если ты произносишь какие-то не такие слова в сторону других наций, могут возникнуть очень серьезные последствия. И еще много моментов, на которые у нас почти не обращают внимания, а здесь могут появиться проблемы, — цитирует Куличенко Sport24.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Он добавил, что «в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции». Источник:sport24.ru