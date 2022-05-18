Российского гимнаста дисквалифицировали за букву Z на форме

Фонд гимнастической этики (GEF) сообщил о дисквалификации россиянина Ивана Куляка сроком на один год. Гимнаст отстранен от участия в турнирах за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на форме.
— Российский гимнаст Иван Куляк наказан дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики (GEF) за нарушение правил FIG, а именно — за выход с буквой «Z» во время чемпионата мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе в марте 2022 года.
Куляк нарушил устав, кодекс дисциплины, этики и поведения, а также технический регламент организации, — говорится в официальном заявлении GEF.
Куляк также лишен бронзовой медали Кубка мира в Дохе и денежного вознаграждения в размере 500 долларов.
В отношении главы российской делегации Валентины Родионенко и тренера Игоря Калабушкина никаких санкций не введено за отсутствием нарушений правил.