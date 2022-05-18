Российского гимнаста дисквалифицировали за букву Z на форме

Фонд гимнастической этики (GEF) сообщил о дисквалификации россиянина Ивана Куляка сроком на один год. Гимнаст отстранен от участия в турнирах за выход на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на форме.