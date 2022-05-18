Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
2 часа назад

Гимнаста Куляка дисквалифицировали за поддержку России

Елена Прошина

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского спортивного гимнаста Ивана Куляка на один год. Причиной стала поддержка гимнастом спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу GEF.

Россиянина дисквалифицировали на год за букву Z на форме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь Куляк не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) и турнирах, организованных аффилированной федераций - членом FIG. С 7 марта российские спортсмены также отстранены от участия в FIG. В случае, если на момент окончания дисквалификации Куляка эти ограничения продолжат действовать, то спортсмен сможет возобновить выступления только через 6 месяцев после их отмены. Обжаловать данное решение можно в течение 21 дня.

Ранее за поведение спортсмена FIG также предлагала дисквалифицировать двух тренеров сборной России - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. Однако комиссия GEF не стала их наказывать. В качестве компенсации расходов Международную федерацию гимнастики обязали выплатить по 1 тыс. франков обоим специалистам

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с изображением буквы Z на форме. Россиянин занял 3 место, однако позднее его результат был аннулирован. Спортсмена также обязали вернуть медаль и призовые в размере 500 швейцарских франков (около $500).

Легкая атлетика,Валентина Родионенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители