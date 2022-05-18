Россиянина дисквалифицировали на год за букву Z на форме

Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила российского спортивного гимнаста Ивана Куляка на один год. Причиной стала поддержка гимнастом спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу GEF.

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Теперь Куляк не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) и турнирах, организованных аффилированной федераций - членом FIG. С 7 марта российские спортсмены также отстранены от участия в FIG. В случае, если на момент окончания дисквалификации Куляка эти ограничения продолжат действовать, то спортсмен сможет возобновить выступления только через 6 месяцев после их отмены. Обжаловать данное решение можно в течение 21 дня.

Ранее за поведение спортсмена FIG также предлагала дисквалифицировать двух тренеров сборной России - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина. Однако комиссия GEF не стала их наказывать. В качестве компенсации расходов Международную федерацию гимнастики обязали выплатить по 1 тыс. франков обоим специалистам