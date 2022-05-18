«Просто за гранью»: в РФ отреагировали на наказание гимнаста из-за символа «Z»

Российского гимнаста Ивана Куляка могли оштрафовать за нарушение регламента по поводу формы, но он не заслуживает дисквалификации на год. Такое мнение ТАСС в среду высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Наверняка в документах юридически есть, что [нужно] сделать замечание, поставить на вид, но в регламенте вряд ли прописана дисквалификация, - сказала Журова. - Они могут сказать, что это аморальное поведение, но он [Куляк] не вел себя аморально, он просто вышел с буковкой. Правда, есть регламент к форме, которая согласовывается заранее вплоть до нашивок. Перед началом сезона любая спортивная федерация согласовывает внешний вид формы, поэтому это может быть нарушением, но это просто нарушение, но чтобы за это дисквалифицировать - это просто за гранью".

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"Сначала это кажется беспрецедентно и нереально, человек даже не высказал ничего. Надо смотреть регламент, несомненно, есть определенные ограничения на церемонию награждения. Потому что предпосылки были [и раньше], но дисквалификации не было, там были штрафы, замечания, но чтобы человека отстранили и дисквалифицировали - такого не было еще никогда", - заключила Журова.

Международная федерация гимнастики (FIG) также предлагала дисквалифицировать двух тренеров сборной России - Валентину Родионенко и Игоря Калабушкина - за поведение спортсмена. Однако комиссия GEF не стала наказывать тренеров, так как не нашла нарушений правил FIG с их стороны. Международную федерацию гимнастики обязали выплатить обоим специалистам по 1 000 франков в качестве компенсации расходов.

Фонд гимнастической этики (GEF) отобрал бронзовую медаль, оштрафовал и дисквалифицировал на один год российского гимнаста, чемпиона России среди юниоров 2019 года Ивана Куляка. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

Дисквалификация спортсмена продлится один год. Помимо отстранения, спортсмен должен вернуть бронзовую медаль и денежное вознаграждение в размере 500 долларов. По отношению к тренерам Куляка никаких санкций принято не будет.

Напомним, что российский гимнаст вышел на награждение призеров турнира в Дохе с нарисованным символом «Z» на груди. Позже он сам объяснил, что это был его посыл «за мир» и этим он никого не хотел провоцировать, а отвечал на поведение украинских спортсменов, которые выкрикивали политические лозунги.

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе с 2 по 5 марта, Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины. На соревнованиях российские и белорусские гимнасты выступали под нейтральным флагом.

Федерация спортивной гимнастики России обсудит возможность подачи апелляции на дисквалификацию Ивана Куляка после получения полного текста решения о наказании. Об этом ТАСС в среду сообщил президент федерации Василий Титов.

"Мы должны посмотреть текст решения, там есть определенные вещи, которые нас не вполне устраивают, и потом примем решение [по обжалованию]. Но то, что двое наших представителей оправданы, нас устраивает. А по поводу срока и условий дисквалификации Куляка - надо посмотреть. Не исключаю, что поборемся, но, возможно, придется и согласиться", - сказал Титов, добавив, что полный текст решения федерация должна получить в среду.

Российский гимнаст Иван Куляк отказался давать комментарии по поводу своей годовой дисквалификации.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме. Тогда же Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

Гимнаст лишен бронзовой медали этапа Кубка мира за соревнования в параллельных брусьях и денежного вознаграждения в размере 500 швейцарских франков.

«Я никакие комментарии по этому поводу давать не буду», – сказал Куляк.

Российский гимнаст Иван Куляк объяснил, почему вышел на награждение, нарисовав на груди Z, и рассказал о поведении украинских спортсменов.

«Последствий я не боялся. Я никому не желал зла. Этот знак Z означает «За победу», «За мир». То, как с нами там некрасиво обращались украинские спортсмены, как они себя там вели... Это просто надо было видеть. Они начали всю эту политику и всю эту движуху, а я просто взял и наклеил на форму уже после того, как они стали себя вести так», — приводит слова Куляка Telegram-канал Shot.

Также он отметил, что украинские спортсмены нарушили регламент соревнований, выйдя на награждение, укутанные во флаги своей страны и выкрикивая проукраинские лозунги.

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике, который проходил в Дохе с 2 по 5 марта, Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место взял Илья Ковтун с Украины.

Напомним, 1 марта сообщалось, что российские гимнасты смогут выступить на запланированном Кубке мира в Катаре. Однако позже Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, почему российский гимнаст Иван Куляк избежал пожизненного отстранения. Куляк дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Санкция в отношении гимнаста Ивана Куляка на самом деле ожидаемая и продолжает практику других спортивных федераций. Грозило ли спортсмену пожизненное отстранение, и как удалось его избежать? Излишне строгое наказание легко было бы отменить при апелляции», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула, что гимнаст Иван Куляк не собирается завершать спортивную карьеру.

Куляк в начале марта на этапе Кубка мира в Дохе вышел на награждение с буквой Z на форме.

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело в отношении спортсмена. В итоге его дисквалифицировали на год, лишили бронзовой медали этапа Кубка мира и денежного вознаграждения.

«К сожалению, дисквалификацию Куляка утвердили. Что есть, то есть. Год пройдет быстро. Наша задача сейчас — готовить новую программу, тренироваться.



Ваня – парень смелый, он понимает эту ситуацию. Все будет нормально, эта ситуация его не сломит, он вернется. Он молодой парень, у него хорошие перспективы в будущем. За этот год у нас есть возможность поработать над программами, усложнить.



А то, что нас с Калабушкиным оправдали, мало порадовало, конечно. Больше всего мы переживаем за Ваню. Но нас не убьешь этим решением», – сказала Родионенко.

Годичная дисквалификация российского гимнаста Ивана Куляка является полнейшим беззаконием. Такое мнение ТАСС в среду высказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Для меня удивительно, что несколько букв латинского алфавита попали в список запрещенных международной федерации и организаторов турнира в Дохе. Я, когда посмотрел регламент, не увидел, что они внесены в список запрещенных знаков, из-за чего человек может попасть под санкции, - сказал Свищев. - Поэтому решение о дисквалификации, лишении наград и призовых является полнейшим беззаконием".



"Что не запрещено, то разрешено, и никаких обидных, дискриминирующих, националистических знаков лично я в поступке Куляка не вижу, как и не видит весь нормальный цивилизованный мир. Но, к сожалению, федерация не может справиться с давлением политиков, больших бизнес-воротил, регулирующих закон или беззаконие в спорте. Она не выдержала удары, и пострадал ничем не скомпрометирующий себя спортсмен. При этом спортсмены в других видах могут выходить с политическими лозунгами, и им за это ничего не будет", - добавил он.

По словам Свищева, законы для всех должны быть одинаковыми.

"Если кому-то что-то нельзя, то это нельзя всем делать на спортивных соревнованиях. Но решение очень жесткое: можно было оштрафовать, но дисквалификация и лишение наград - это беззаконие", - отметил он.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о том, что чемпион России по спортивной гимнастике среди юниоров Иван Куляк, завоевавший это звание в 2019 году, дисквалифицирован Фондом гимнастической этики (GEF) на один год за выход на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с буквой «Z» на груди.

«Тема ажиотажная, причём уже давно. Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики.



Удивило ли решение FIG? Да не могло оно удивить, раз нам до 2028 года запретили участие в Олимпийских играх. По большому счёту попросту дисквалифицировали весь спорт в России. Для гимнастики это особенно актуально, потому что у тех спортсменов, которые могли бы там выступить, другого шанса может и не быть.



Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях, как у Ивана», — цитирует Винер-Усманову «РИА Новости Спорт».

Мировое сообщество обязано признать незаконным использование буквы «Z» в качестве выражения поддержки РФ. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Wikipedia

«Я призываю все страны ввести уголовную ответственность за использование символа Z», — написал министр в соцсетях.

В России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

Знаки Z и V в России символизируют солидарность с российскими военными на Украине — латинские буквы наносят на технику армии РФ. В Минобороны объясняли, что Z расшифровывается как «За победу», а V — как «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточняла, что спецоперация РФ не направлена против мирного населения Украины. Россия никогда не имела претензий лично к народу страны, подчеркивал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Член комитета Госудумы РФ по физической культуре и спорту Роман Терюшков считает, что необходимо разработать новую международную политику, в том числе связанную с ценностями олимпизма.

«Предлагаю признать на государственном уровне незаконным лишение спортсменов государственных символов. Признать также действия спортивных федераций согласно уголовному праву, применив термин «надругательство». Мы должны разрабатывать новую международную политику, в том числе связанную с ценностями олимпизма», — передает слова Терюшкова ТАСС.

Отечественные спортсмены вынуждены выступать в нейтральном статусе из-за санкций международных федераций.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.